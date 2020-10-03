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Общество

Две победы привезла псковская делегация с форума «Социальный десант»

  • Две победы привезла псковская делегация с форума «Социальный десант»
    Фото: Фото из Instagram Михаила Ведерникова
  • Две победы привезла псковская делегация с форума «Социальный десант»
    Фото: Фото из Instagram Михаила Ведерникова
  • Две победы привезла псковская делегация с форума «Социальный десант»
    Фото: Фото из Instagram Михаила Ведерникова

Псковская делегация привезла две победы с форума «Социальный десант», проходившего в Калининграде. Об этом сообщает губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram.

Губернатор поздравил Дениса Зиязова, занявшего 1 место с интерактивным фильмом «Ты-режиссер».  Идея фильма заключается в свободном выборе зрителя сюжетной линии.

Также Михаил Ведерников отметил и Максима Валуева из Великих Лук, которому вручили в рамках форума грант на 190 000₽.  Проект  Валуева «Активная неделя», пишет губернатор, «это совокупность досуговых мероприятий, которые помогут подросткам сконцентрироваться на образовании, чтобы избежать негативного влияния общества».

Отмечается, что участники форума проговорили серьезные социальные темы: профилактика потребления психоактивных веществ, асоциальное поведение, экстремизм. Кроме этого, прошли курсы по профилактики распространения вич-инфекции и информационной безопасности.

«Такие форумы помогают обмениваться опытом и получать новые знания из разных областей. Приятно, что в нашем регионе растет активная молодежь, с принципами социальной ответственности!» - отметил Ведерников.

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