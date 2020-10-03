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Общество

Минпросвещения нацелено на популяризизацию профессии учителя

Минпросвещения РФ нацелено на усиление информационно-пропагандистской деятельности по популяризации профессии учителя. Об этом сообщает РИА Новости.

Замминистра просвещения РФ Денис Грибов отметил, что рейтинг профессии учителя на сегодняшний день «не является топовым», но при этом умалять профессию учителя нельзя. Здесь вопрос в том, каков взгляд изнутри профессии и извне.

Грибов отметил, что коронавирус подтвердил героизацию профессии врача, подчеркнув, что не стоит подобными мероприятиями испытывать профессию учителя, но задача поднимать престиж профессии есть.

«Такая задача стоит перед министерством, мы эту тему обсуждали и с соответствующими структурами, подразделениями администрации президента, и у нас в планах активизировать информационно-пропагандистскую работу по популяризации профессии учителя», – рассказал Грибов на молодёжном педагогическом форуме «Линейка».

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