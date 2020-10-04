Жителям Палкино напомнили правила пожарной безопасности

18:27, 04 октября 2020, ПАИ

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В воскресенье, 4 октября, сотрудники МЧС провели профилактический рейд в поселке Палкино. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, специалисты напомнили местным жителям о требованиях пожарной безопасности.

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам распространили более 40 листовок по правилам эксплуатации печного отопления и электрооборудования, предупреждению пожаров в быту, предупреждению пожаров от палов сухой травянистой растительности, а также проинструктировали 19 человек.

Кроме того, жителям Палкино напомнили телефонные номера вызова экстренных оперативных служб, ознакомили с обстановкой с пожарами на территории поселка.

В ведомстве добавили, что рейд проведен со строгим соблюдением санитарно-гигиенических мер (в связи с ограничениями, связанными с карантинными мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19).