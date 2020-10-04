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Общество

Вирусолог спрогнозировал сроки ограничений из-за коронавируса в России

Часть ограничений, введенных в России из-за коронавируса, сохранятся на один-два года, пишет РИА Новости. Об этом заявил порталу URA.RU бывший завлабораторией центра «Вектор» Александр Чепурнов.

Он пояснил, эти меры будут действовать до тех пор, пока «мы не научимся правильно пользоваться вакцинами». По словам вирусолога, пока нет большого количества данных, ученые не знают эффективность вакцин в массовом применении и не представляют «результативность и длительность иммунитета».

Возможность ввода жестких ограничений в России ранее прокомментировали в Кремле. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, речи об этом пока не идет.

В свою очередь, мэр столицы Сергей Собянин заявил, что если москвичи будут пренебрегать предписаниями санитарных врачей в рамках борьбы с коронавирусом, вероятность принятия жестких мер окажется высокой. Среди мер, которые следует соблюдать, он назвал переход части сотрудников на дистанционную работу, домашний режим для лиц старше 65 лет, обеспечение эпидбезопасности на предприятиях и в торговле.

В России на фоне распространения корнавируса весной ввели ряд серьезных ограничений. Так, 27 марта прекратилось регулярное и чартерное пассажирское авиасообщение с другими странами. Школьников и студентов перевели на удаленный режим обучения, религиозные и культурные учреждения прекратили принимать посетителей.Неделю с 28 марта по 5 апреля Владимир Путин объявил нерабочей с сохранением заработной платы. Позже этот режим продлевали до 12 мая.Регионы также вводили собственные меры безопасности для граждан на основании эпидемиологической ситуации.С 12 мая ограничения начали постепенно снимать, но часть из них действует до сих пор.За минувшие сутки впервые с мая число новых случаев заражения коронавирусом в России превысило десять тысяч человек. Общее число инфицированных достигло 1 215 001. Умерли за все время пандемии 21 358 человек, вылечились — 979 143.

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