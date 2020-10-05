Жилье вне очереди получат военные, уходящие в отставку по здоровью

08:17, 05 октября 2020, ПАИ

5 октября российские военные, подлежащие увольнению из-за проблем со здоровьем, будут получать жилье вне очереди, сообщил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в Новосибирске на совещании по актуальным вопросам нацбезопасности в СФО, передают «Известия».

По словам Патрушева, будут повышены социальные гарантии инвалидам и ветеранам боевых действий, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Кроме того, в качестве меры по соцзащите семей военнослужащих планируется индексировать выплаты.

Секретарь Совбеза подчеркнул необходимость оказывать адресную социальную поддержку членам семей военнослужащих, особенно родственникам погибших при исполнении служебных обязанностей.

Также в мае стало известно, что Минобороны готовит поправки в закон «О статусе военнослужащих», согласно которым близкие родственники погибших военнослужащих не будут платить взносы за капитальный ремонт квартир. Эти преференции коснутся и семей контрактников, отслуживших двадцать и более лет, но скончавшихся уже на пенсии.