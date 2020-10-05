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Шесть тонн сена сгорело в Псковском районе

В Псковском районе сгорело шесть тонн сена. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

3 октября в деревне Дуброво Псковского района в 18:31 сгорело шесть тонн сена. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

В этот же день в деревне Иванщина Псковского района выгорела изнутри баня из-за аварийного режима работы отопительной печи.

В 21:30 в деревне Ручьи Гдовского района сгорела кровля в бане из-за нарушения правил безопасности при эксплуатации печного оборудования. За выходные в Псковской области были обезврежены три мины. В Великих Луках причиной пожара стало курение.

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