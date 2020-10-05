Более 3 млн рублей задолжал работникам псковский завод

10:36, 05 октября 2020, ПАИ

В Пскове прокуроры выявили нарушение трудового законодательства на одном из заводов. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, организация задолжала работникам более трех миллионов рублей. В течение некоторого времени 12 сотрудников завода не получали вовремя заработную плату.

Прокуроры внесли представления в адрес руководителя организации и потребовали незамедлительно устранить выявленные нарушения закона. Как отметили в ведомстве, директор завода неоднократно привлекался к административной ответственности по частям 6, 7 статьи 5.27 КоАП РФ с назначением наказания в виде административных штрафов.

Работодатель выполнил требования прокуратуры. На данный момент долг по оплате труда перед работниками завода погашен в полном объеме.