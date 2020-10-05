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Пропавшую женщину ищут в Псковском районе

Ведется розыск пропавшей женщины из Псковского района, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Жительницу Псковского района 30-летнюю Наталью Цветкову в последний раз видели на перекрестке дорог у деревни Лопатово Псковского района.

Женщине на вид 30 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-русые, глаза темные. Есть особые приметы: на левой руке имеются многочисленные бородавки, в районе верхней губы – родинка.

Была одета в матерчатые брюки в черно-белую полоску, желтую футболку, серую куртку и коричневые резиновые сапоги. При себе у пропавшей были полиэтиленовый пакет, белые туфли, кнопочный мобильный телефон в корпусе черного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Натальи Цветковой, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: (8112) 676-844, 676-874, 676-851, 676-872 или 02.

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