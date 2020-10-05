Требования пожарной безопасности нарушили в порховской школе

10:41, 05 октября 2020, ПАИ

В Порховском районе прокуратура совместно с сотрудниками МЧС проверила соблюдение требований пожарной безопасности в школах. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области, в Порхове нарушения были выявлены в школе № 3.

Во время проверки установлено, что на имеющемся плане эвакуации места хранения противопожарных средств и размещения эвакуационных выходов не совпадают с фактическими местами расположения. Кроме того, одна из дверей эвакуационных выходов оказалась закрыта на ключ. В школе также не соблюдается периодичность осмотра и проверки огнетушителей.

По требованию прокурора руководство школы уже заказало новые планы эвакуации и приняло меры для соблюдения всех требований пожарной безопасности.

Директора школы привлекли к дисциплинарной ответственности.