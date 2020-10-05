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За избиение женщины осудили 52-летнего жителя Пустошкинского района

52-летнего жителя Пустошкинского района осудили за избиение женщины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.

В июле текущего года обвиняемый умышленно ударил потерпевшую кулаком в челюсть. В результате женщина получила перелом нижней челюсти, что стало причиной нанесения вреда здоровью средней тяжести.

Свою вину задержанный признал полностью, а также способствовал раскрытию и расследованию преступления. Суд назначил обвиняемому наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.

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