За избиение женщины осудили 52-летнего жителя Пустошкинского района
52-летнего жителя Пустошкинского района осудили за избиение женщины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре района.
В июле текущего года обвиняемый умышленно ударил потерпевшую кулаком в челюсть. В результате женщина получила перелом нижней челюсти, что стало причиной нанесения вреда здоровью средней тяжести.
Свою вину задержанный признал полностью, а также способствовал раскрытию и расследованию преступления. Суд назначил обвиняемому наказание в виде ограничения свободы на срок 1 год.