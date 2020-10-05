Имя Антона Злобина присвоено школе №7 в Великих Луках

11:42, 05 октября 2020, ПАИ

В Великих Луках школе №7 присвоили имя Антона Злобина. Участие в мероприятии приняла первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, а также мать Антона Мария Злобина, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Есть место героям и в нашей современной жизни, – подчеркнула Вера Емельянова, добавив, что память должна быть для всех священна. – Антон Злобин ни минуты не сомневался в своих силах и отдал свою жизнь за нас».

Мать Антона Мария Злобина отметила, что сегодняшний день является очень важным для их семьи.

«Я думаю, он важен и для учащихся этой школы, и для всего города, – добавила Мария Злобина. – Мальчики, которые защищали родину, останутся в памяти в этой простой надписи».

Также сослуживцы Антона Злобина отметили, что в свои 22 года он был символом улыбчивости и одновременно серьезности. Сослуживцы и однополчане Антона Злобина привезли несколько боевых элементов, к которым прикасался Антон, — они будут направлены в школьный музей.

Лейтенант пограничных войск Антон Злобин погиб 2 января 1995 года на таджикско-афганской границе, где был начальником погранзаставы, командиром маневренной группы Калай-Хумбского погранотряда. В этот день он и группа отправились на помощь товарищам, которые попали в засаду, организованную исламскими боевиками.

Через границу бандиты собирались переправить крупную партию наркотиков, но им помешали российские пограничники. Две бронемашины группы Антона Злобина, спешившие на выручку своим товарищам, подорвались на минах, установленных террористами. Погибли девять бойцов-пограничников, в том числе уроженец Великих Лук Антон Злобин.