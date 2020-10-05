0
13:11
Привиться от гриппа псковичи могут на парковке у «Империала»
12:20
Псковичка Анна Васильева признана лучшим учителем-дефектологом России
12:04
Собор церковного искусства Пскова – настоятель Мирожского монастыря о подготовке к уникальной выставке в эфире ПАИ-live
11:48
Как разобраться с подрядчиками, вандалами и детскими площадками – интервью Елены Жгут
11:20
Еще 58 человек заболели коронавирусом в Псковской области
10:14
Власти Пскова поздравили горожан с Днем учителя
10:03
Международная панорама. События месяца глазами экспертов. Сентябрь 2020
Еще новости
Общество

Имя Антона Злобина присвоено школе №7 в Великих Луках

В Великих Луках школе №7 присвоили имя Антона Злобина. Участие в мероприятии приняла первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, а также мать Антона Мария Злобина, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Есть место героям и в нашей современной жизни, – подчеркнула Вера Емельянова, добавив, что память должна быть для всех священна. – Антон Злобин ни минуты не сомневался в своих силах и отдал свою жизнь за нас».

Мать Антона Мария Злобина отметила, что сегодняшний день является очень важным для их семьи.

«Я думаю, он важен и для учащихся этой школы, и для всего города, – добавила Мария Злобина. – Мальчики, которые защищали родину, останутся в памяти в этой простой надписи».

Также сослуживцы Антона Злобина отметили, что в свои 22 года он был символом улыбчивости и одновременно серьезности. Сослуживцы и однополчане Антона Злобина привезли несколько боевых элементов, к которым прикасался Антон, — они будут направлены в школьный музей.

Лейтенант пограничных войск Антон Злобин погиб 2 января 1995 года на таджикско-афганской границе, где был начальником погранзаставы, командиром маневренной группы Калай-Хумбского погранотряда. В этот день он и группа отправились на помощь товарищам, которые попали в засаду, организованную исламскими боевиками.

Через границу бандиты собирались переправить крупную партию наркотиков, но им помешали российские пограничники. Две бронемашины группы Антона Злобина, спешившие на выручку своим товарищам, подорвались на минах, установленных террористами. Погибли девять бойцов-пограничников, в том числе уроженец Великих Лук Антон Злобин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Привиться от гриппа псковичи могут на парковке у «Империала»
05 октября 2020
Привиться от гриппа псковичи могут на парковке у «Империала»
Псковичка Анна Васильева признана лучшим учителем-дефектологом России
05 октября 2020
Псковичка Анна Васильева признана лучшим учителем-дефектологом России
Собор церковного искусства Пскова – настоятель Мирожского монастыря о подготовке к уникальной выставке в эфире ПАИ-live
05 октября 2020
Собор церковного искусства Пскова – настоятель Мирожского монастыря о подготовке к уникальной выставке в эфире ПАИ-live
Как разобраться с подрядчиками, вандалами и детскими площадками – интервью Елены Жгут
05 октября 2020
Как разобраться с подрядчиками, вандалами и детскими площадками – интервью Елены Жгут
Еще 58 человек заболели коронавирусом в Псковской области
05 октября 2020
Еще 58 человек заболели коронавирусом в Псковской области
Власти Пскова поздравили горожан с Днем учителя
05 октября 2020
Власти Пскова поздравили горожан с Днем учителя
Накликай шутку — подарок «7 Неба» читателям Псковского агентства информации
05 октября 2020
Накликай шутку — подарок «7 Неба» читателям Псковского агентства информации
Пранкер Лексус провёл выходные в Пскове
04 октября 2020
Пранкер Лексус провёл выходные в Пскове

Идет загрузка...