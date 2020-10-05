Региональный молодежный бал пройдет в Пскове в декабре

13:03, 05 октября 2020, ПАИ

В декабре этого года в Пскове пройдет региональный молодежный бал. Об этом заявила руководитель Псковской областной филармонии и АНО «Псковконцерт» Елизавета Барышникова на рабочей встрече с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым. В мероприятии также принял участие художественный руководитель Губернаторского симфонического оркестра Николай Хондзинский, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

По словам Елизаветы Барышниковой, для детального воссоздания атмосферы дореволюционных балов представители филармонии вместе с работниками областного архива изучают старинные документы. Танцевальная подготовка пар начнется за несколько месяцев. Сопровождать мероприятие будет живая музыка в исполнении Губернаторского симфонического оркестра. Гости, как и все участники, будут соблюдать требования по дресс-коду для максимального погружения в эпоху.

«На мероприятии можно будет подводить итоги года, проводить награждение. Также предлагаю объединить мероприятие с традиционной «Елкой желаний», — отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, Елизавета Барышникова рассказала, что на февраль следующего года запланировано проведение уникального концерта Губернаторского симфонического оркестра в Пушкинских Горах, посвященного Александру Пушкину. По ее словам, мероприятие будет направлено на привлечение внимания к Дням пушкинской поэзии и русской культуры, которые традиционно проходят на площадке вблизи сельца Михайловского. После концерта возможно проведение конференции по обсуждению концепции летнего фестиваля.

Также участники совещания обсудили особенности проведения в следующем году фестивалей хорового пения, «Музыка на воде», а также других мероприятий, в число которых может войти международный вокальный конкурс. Глава региона поручил разработать окончательную концепцию всех событий и представить ее для проработки вопросов оказания возможной поддержки.

Дополнительно Михаил Ведерников обсудил с Николаем Хондзинским и Елизаветой Барышниковой актуальные вопросы развития Губернаторского симфонического оркестра. В первую очередь речь зашла о необходимости привлечения молодых специалистов. Главный дирижер подчеркнул, что нагрузка на музыкантов в последнее время существенно возросла, поэтому необходимы дополнительные средства для стимулирования сотрудников.

Глава региона отметил, что в следующем году после завершения процедуры передачи на федеральный уровень Псковского драматического театра имени А. С. Пушкина часть высвободившихся средств регионального бюджета может быть направлена на увеличение фонда заработной платы музыкантов. По итогам совещания Михаил Ведерников дал поручение детально проработать данный вопрос профильным специалистам.

Михаил Ведерников также поздравил с успешным началом 25-го концертного сезона симфонического оркестра. На первом концерте, который был посвящен 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена, прозвучала 5-я симфония. Елизавета Барышникова подчеркнула, что выступление Губернаторского оркестра прошло при соблюдении всех мер противовирусной безопасности и вызвало большой интерес со стороны псковичей.