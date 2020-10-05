Более 40 тонн белорусских овощей и фруктов не пропустили через границу в Псковской области

14:06, 05 октября 2020, ПАИ

Через границу в Псковской области не пропустили более 40 тонн белорусских овощей и фруктов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

В пункте карантина растений «Долосцы-1» был запрещен ввоз 40,8 тонны картофеля и свежих яблок. Партии овощей и фруктов перемещались из Минской и Брестской областей Белоруссии в Санкт-Петербург.

В фитосанитарном сертификате был неверно указан государственный регистрационный знак полуприцепа, в связи с чем он был признан недействительным. Кроме того, фитосанитарный сертификат, выданный на партию свежих яблок, содержал противоречивые сведения о количестве перемещаемой продукции.

По факту выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.