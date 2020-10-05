Ведомственные награды вручили 29 педработникам Пскова

18:57, 05 октября 2020, ПАИ

Знаки «Почётный работник воспитания и просвещения Российской Федерации» за достижения и заслуги в сфере образования и за добросовестный труд получили 29 работников псковской системы образования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Это праздник, который для многих из нас является одним из главных. Вы воспитываете наших детей, закладываете базовые знания, формируете личностей, учите быть полноценными людьми. От того, насколько хорошо вы выполняете свою работу, во многом зависит, какое отношение к работе сформируется у детей, кто будет руководить нашей страной», – заявил во время награждения исполняющий полномочия главы администрации Пскова Александр Коновалов.

Начальник управления образования администрации Пскова Анна Кузыченко отметила, что сегодня один из самых важных праздников – день профессионального признания тех, кто растит будущего гражданина и хорошего человека. «Несмотря на непростые обстоятельства, вы все так же продолжаете достойно нести звание учителя. Именно вы призваны нести веру в светлое, сеять разумное и учить противостоять всему негативному, с чем может столкнуться ребенок в современной жизни», – отметила Анна Кузыченко. Начальник управления образования пожелала педагогам сохранить в себе дух наставничества и веру в справедливость.

В образовательных учреждениях Пскова работает 2 863 педагогических работника, в том числе в школах – 1 538 человек, в дошкольных образовательных учреждениях – 1 193 человека, в учреждениях дополнительного образования – 132 человека.

Количество педагогов, работающих в детских садах, за последние годы значительно увеличилось в связи с открытием дополнительных групп. Средний возраст педагогов составляет 50 лет. При этом ежегодно в образовательные учреждения города устраивается на работу порядка 60 молодых специалистов.

На начало 2020-2021 учебного года в городские школы и детские сады впервые после окончания высших и средних профессиональных образовательных организаций пришел работать 61 молодой специалист.

В Пскове сложилась стабильная система стимулирования педагогических и руководящих кадров. Ежегодно работники образовательных учреждений города награждаются за результативность работы, многолетний добросовестный труд, а также в связи с юбилейными датами ведомственными наградами.