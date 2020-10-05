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Общество

Парк у речки Милевка необходим псковичам - Денис Иванов

О необходимости благоустройства территории у речки Милевка в Пскове рассказал депутат Псковской городской Думы Денис Иванов в эфире проекта ПАИ-live 5 октября. По его мнению, здесь необходимо создать общественное пространство, где будет комфортно отдыхать жителям микрорайона Запсковье.

«На территории округа такого места, где можно прогуляться с друзьями, с детьми поиграть на данный момент нет. Людям просто элементарно негде провести время, потому что ближайшая точка притяжения - парк на улице Инженерной, которая сейчас строится. Или же им приходится идти в Финский парк», - рассказал депутат.

Планы на создание возле речки Милевка парка возникли уже давно. Денис Иванов рассказал, что созданием проектов уже занялись студенты строительного колледжа. Однако пандемия коронавируса притормозила процесс. Планировалось, что уже в мае 2020 года несколько проектов будут представлены местным жителям.

 

 

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