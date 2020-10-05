Переболевшие сезонным ОРВИ могут иметь иммунитет и к коронавирусу

22:53, 05 октября 2020, ПАИ

Американское исследование показало, что человек, переболевший сезонным ОРВИ, может иметь антитела к коронавирусу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

«Недавнее исследование американских ученых показало, что, переболев сезонными ОРВИ, человек может обзавестись иммунитетом к инфицированию многими коронавирусами, в том числе и SARS-CoV-2. Однако насколько эффективен такой иммунитет, исследователи пока сказать не могут», - говорится в сообщении.

При этом научных данных о том, что переболевшие гриппом могут иметь иммунитет к коронавирусу, нет. Кроме того, в ведомстве отметили, что переболевший коронавирусной инфекцией и имеющий антитела к ней, в течение какого-то времени может быть переносчиком инфекции. Именно поэтому маски следует носить всем.

«Как показывают последние исследования, человек, имеющий антитела IgG к коронавирусу, все равно в течение короткого времени может быть переносчиком коронавирусной инфекции. Это крайне редкий, но возможный вариант», - пояснили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве подчеркнули, что наличие положительного теста на антитела не дает преимуществ, поэтому средствами индивидуальной защиты должны пользоваться абсолютно все.