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Молодой человек напал на 84-летнюю псковичку ради 1400 рублей

Молодой человек напал на 84-летнюю псковичку ради 1400 рублей. Грабеж удалось раскрыть по горячим следам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

2 октября около 16:00 женщина вышла из магазина по Рижскому проспекту, куда заходила за продуктами. В это время сзади к ней подошел неизвестный, резко толкнул ее в спину и выхватил кошелек с деньгами, после чего скрылся. В кошельке было 1400 рублей.

Получив сообщение о произошедшем, сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по городу Пскову провели оперативно-разыскные мероприятия и задержали подозреваемого в грабеже. Злоумышленником оказался 28-летний безработный пскович, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Раскрыть преступление помогла запись с камеры видеонаблюдения, установленной в магазине. На ней видно, как подозреваемый наблюдает в помещении магазина за пенсионеркой, которая расплачивается за товар. 

Возбуждено уголовное дело. Часть похищенных денежных средств изъята. В настоящее время проводится расследование.

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