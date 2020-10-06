Более 3 км дороги Псков - Паклино приведут в порядок до 15 декабря

10:24, 06 октября 2020, ПАИ

До 15 декабря отремонтируют дорогу Псков - Паклино в Псковском районе. Соответствующий контракт подписали заказчик работ - Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор») и победитель электронных торгов - ООО «Дорожное строительное монтажное управление». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Ремонт выполнят на дополнительные средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Деньги выделены из федерального бюджета в объеме около 35 млн рублей. Контракт предусматривает комплекс работ на участке протяженностью около 3,4 км.

Подрядная организация займется устройством водоотводных канав, планировкой откосов и дна кюветов, валкой деревьев, корчевкой пней, расчисткой полосы отвода от кустарника. Затем дорожники восстановят виражи и укрепленные асфальтобетонной смесью обочины. Ремонт существующего асфальтобетонного покрытия предполагает устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на граните, укладку геосетки, устройство верхнего слоя покрытия из асфальтобетонной смеси на габбро-диабазе. В ведомость работ также включено укрепление обочин песчано-гравийно-щебеночной смесью, засев прибровочной части обочин травой, ремонт пересечений, примыканий и съездов, водопропускных труб, тротуара, автобусных остановок, замена барьерного ограждения и нанесение дорожной разметки.

Гарантийный срок устранения подрядчиком дефектов на верхний слой покрытия составляет 4 года, на обочины, откосы и бортовой камень – 2 года.