В полтора раза рассчитывают увеличить число медицинских туристов в Псковской области

11:48, 06 октября 2020, ПАИ

Власти Псковской области за счет участия в нацпроекте «Здравоохранение» намерены в 1,5 раза увеличить число граждан, проживающих за пределами региона и страны, но посещающих регион с целью так называемого медицинского туризма. В прошлом году медуслугами и консультациями псковских врачей воспользовались около 800 иногородних граждан, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марину Гаращенко.

«Для Псковской области так называемый медицинский туризм - это принципиально новое направление, которое мы запустили в прошлом году. За 2019 год в наши учреждения здравоохранения за медпомощью и услугами обратились более 800 иногородних граждан. Мы видим, что наши специалисты и медоборудование очень востребованы, и уже в этом году этот показатель вырастет в 1,5 раза. Это позволит привлечь в бюджет региона существенные средства, получаемые от оказания платных услуг», - рассказала Гаращенко.

Она также добавила, что среди наиболее популярных медуслуг, которыми пользуются приезжие, - это стоматологические услуги, а также различные «высокотехнологические обследования с использованием аппаратов экспертного класса». «По отзывам иностранных граждан, им выгоднее здесь получить медицинские услуги, нежели у себя в местах проживания. Причем около 800 человек - это число людей, которые получили стационарную медицинскую помощь. А по амбулаторной помощи к нам обратилось почти 11,5 тыс. иностранных граждан. То есть наши специалисты им проводили диагностику, выявляли заболевания, назначали терапию. Это позволило привлечь в регион доход более 25 млн рублей», - отметила Гаращенко.

По ее словам, увеличение показателей медицинского туризма в Псковской области произойдет благодаря техническому обновлению ряда ведущих медучреждений региона. «Мы дооснастим медучреждения современным оборудованием, и диагностическим в том числе. Мы уже закупили оборудование на 500 млн рублей: это рентген-установки, компьютерные томографы, МРТ, эндоскопическое и ультразвуковое оборудование. Оно все высококлассное, экспертного класса. За счет этого можно людей привлекать. То есть чем лучше будет диагностика, тем больше людей обратятся за медпомощью и консультациями в наши учреждения», - резюмировала председатель комитета по здравоохранению Псковской области.