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Экономика

Россельхозбанк продлевает действие специальных процентных ставок по потребительским кредитам до конца 2020 года

Россельхозбанк предлагает псковичам успеть воспользоваться «Кредитом Юбилейный», приуроченным к 20-летию банка. Действие специального предложения продлено до конца года.

В рамках специального предложения банка можно оформить потребительский кредит под сниженную ставку от 5,9% годовых на сумму до 5 млн рублей на любые цели либо рефинансировать ранее выданные в других банках кредиты с получением дополнительных средств на личные нужды на общую сумму до 3 млн рублей. Кредит выдается на срок до 7 лет.

«Россельхозбанк всегда стремится предложить своим клиентам оптимальные условия кредитования. В честь своего 20-летия мы запустили специальное предложение по потребительским кредитам – «Кредит Юбилейный». Первоначально предложение планировалось на более короткий срок, но, учитывая высокий спрос, мы решили продлить акцию до конца текущего года», – отметила руководитель блока розничного бизнеса АО «Россельхозбанк» Светлана Вишнякова.

Подробную информацию об условиях кредитных продуктов РСХБ можно получить в отделениях банка, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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