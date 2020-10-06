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Общество

Александр Коновалов рассказал, как начал заниматься восстановлением боевых машин времен войны

О том, как начал заниматься восстановлением боевых машин времен войны, рассказал заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов в эфире проекта ПАИ-live 6 октября.

«В 2009 году была идея создать музей боевой славы в Крестах, – рассказал Александр Коновалов. – К реализации подошли на пиковой ситуации, сформировали группу людей, которые могут реставрировать технику».

Спикер отметил, что появилось много свободного времени, и он решил не бросать начатое. Так возникла мастерская «Арьергард».

«Тогда привезли железо, корпус, и мы сделали танк Т-34-85, с этого момента все пошло», – добавил Коновалов.

С того времени было восстановлено порядка 15-16 единиц техники.

«Т-34 редкий танк, не так много у нас держателей этой техники, которая полностью соответствует оригиналу», – отметил Александр Коновалов.

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