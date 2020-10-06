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Культура

8 октября в Пскове откроют памятник Савве Ямщикову

8 октября в 12:00 у Покровской башни на пересечении улицы Воеводы Шуйского и Свердлова в Пскове откроют памятник Савве Ямщикову, сообщила Псковскому агентству информации заместитель председателя Псковского областного отделения ВООПИиК Ирина Голубева.

«Фонд изучения наследия П. А. Столыпина и Фонд имени Серафима Вырицкого провели благотворительный аукцион коллекции живописи для сбора средств на создание памятника, организовали творческий конкурс и выбрали место установки скульптуры в Пскове - городе, где Савва Ямщиков трудился большую часть своей жизни», - уточнила искусствовед.

Памятник высотой 2 метра 93 сантиметра отлит из бронзы. Он представляет собой ростовую скульптуру (2 метра 58 сантиметров) на невысоком травянистом холме в окружении декоративной композиции скамеек, имитирующих руинированные фундаменты из известняка и повторяющие в плане фрагмент Покровской башни. Скульпторы - Михаил Плохоцкий, Антон Плохоцкий, архитектор - Саша Асафов.

Савва Васильевич Ямщиков родился 8 октября 1938 года в Москве. С 20 лет начал работать во Всероссийском реставрационном центре в отделе реставрации иконописи. Савве Ямщикову удалось возродить сотни произведений иконописи, уникальные собрания русских портретов XVIII-XIX вв. из музеев России. Он также открыл жанр русского провинциального портрета XVIII—XIX веков, возродил к жизни имена забытых русских художников и иконописцев. 

 

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