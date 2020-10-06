Благотворительную помощь получили псковские профсоюзы от Фонда продовольствия «Русь»

16:40, 06 октября 2020, ПАИ

Бесплатные продуктовые наборы получили семьи с детьми-инвалидами и многодетные семьи членов профсоюза от Регионального отделения Фонда продовольствия «Русь», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Проект стартовал в начале октября и уже сейчас 15 семей получили продуктовые наборы в Пскове – это представители регионального профсоюза здравоохранения, сообщил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Он отметил, что это только начало сотрудничества. Продуктовую помощь получат представители других отраслевых профсоюзов, будет расширена и география благотворительности.

«Каждое доброе дело очень важно в наше сложное время, - считает лидер профсоюзного движения региона. - Я благодарен Фонду «Русь» за безвозмездную помощь членам профсоюза. Фонд только начинает работу в Псковской области и очень важно, что старт начинается на площадке Облсовпрофа и через сотрудничество с профсоюзом».

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