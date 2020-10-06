Спектакль по древнему индейскому преданию покажут в Псковском театре кукол 9 октября

16:59, 06 октября 2020, ПАИ

9 октября в 18:00 в Псковском областном театре кукол состоится премьера спектакля «Прыгучий мышонок». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

В основе пьесы «Прыгучий мышонок» лежит древнее индейское предание, пересказ легенды некогда многочисленного племени чейеннов (шайеннов). Индейцы чейенны вели упорную борьбу с армией Соединенных Штатов.

«Гул, который слышит в легенде только один мышонок (остальные его как бы не замечают) — это шум Реки, шум жизни. Почему его не слышат остальные? Да потому, что это так удобно - жить, как бы не замечая проблем и бед других людей и народов, проходить мимо чужой беды, даже не пытаясь протянуть руку помощи. А на людей, кидающихся на помощь кому-то, смотреть как на блаженных (как минимум). Научить маленького человека состраданию, произнося правильные слова, невозможно. Он должен хотя бы попробовать увидеть и осознать, что лишь такой образ жизни - человеческий. Остальное – просто мышиная возня. Не важна никакая мишура, ничто внешнее и эффектное, дороже всего – горячее сердце и сострадающая душа. Человек, способный чем-то пожертвовать, сможет достичь любых высот. Именно так сделал мышонок ради тех, кого никогда прежде не знал и не видел, но проникся к ним сочувствием», - говорится в описании спектакля.

Режиссер спектакля – Александр Заболотный, художник – Евгений Бондаренко, композитор – Николай Якимов В ролях: Евгений Бондаренко, Валерий Болданюк, Николай Зубрилин, Юлия Зубрилина Лягушка, Виталий Ивашнев, Анастасия Правдивцева, Борис Поткин и Елена Смирнова.

Продолжительность спектакля 40-45 минут. Для зрителей старше 6 лет. Билеты можно приобрести здесь.