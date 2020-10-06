Единый штраф за парковку на газоне планируют ввести в России

19:55, 06 октября 2020, ПАИ

В России предложили ввести штраф до трёх тысяч рублей за парковку на газоне и проезд по нему, сообщает РИА Новости со ссылкой на проект статьи «Нарушения требований в области благоустройства территории» в новом Кодексе об административных правонарушениях.

Штраф будут выписывать за остановку или стоянку на детских и спортивных площадках, площадках для отдыха, газонах, цветниках и других территориях, занятых зелеными насаждениями, а также за проезд по ним.

Сумма штрафа будет варьироваться от 1,5 до 3 тысяч рублей. Денежное взыскание не будет касаться специальных транспортных средств, проводящих работы по благоустройству.

Также проект статьи предусматривает наказание от полутора до трех тысяч рублей за мойку автомобилей в неположенных местах и хранение автохлама во дворах.