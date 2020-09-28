Депутаты-единороссы обсудили возможные варианты схемы избирательных округов Псковской области

18:34, 06 октября 2020, ПАИ

Схему избирательных округов, которую разработала Избирательная комиссия Псковской области, обсудили депутаты-единороссы на заседании фракции. В предложенном проекте территория области разбита на 13 частей, шесть из которых приходится на Псков и Великие Луки, ещё семь объединяют районы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания.

Заместитель председателя Избирательной комиссии Сергей Кулаков, приглашённый на заседание фракции «Единая Россия», пояснил депутатам, что при делении области на округа в основу были положены два основных принципа – неделимость муниципальных образований и соответствие численности. По словам представителя избиркома, на 1 июля 2020 года в области проживало 524 362 избирателя. «Если у нас 13 округов, то средняя численность в каждом округе получается около 40 336 избирателей. На основании норм Избирательного кодекса Псковской области отклонение допускается в пределах 10 %», – сообщил Сергей Кулаков.

Заместитель председателя комиссии уточнил, что при делении области на округа были использованы возможности государственной автоматической системы «Выборы». После занесения всех параметров – общего количества избирателей в области и в отдельных муниципалитетах, количества округов – система автоматически подобрала оптимальный вариант схемы. При этом представитель избиркома не исключил, что другие варианты возможны. «Это всё обсуждается, и если у вас есть замечания, высказывайте их, направляйте в Избирательную комиссию Псковской области. 8 октября на совещании мы всё сможем обсудить. На данный момент могу сказать, что две политические партии – ЛДПР и КПРФ своих претензий к этому делению не представили. Сказали, что их схема устраивает», – добавил Сергей Кулаков.

Своё предложение коллегам озвучил заместитель председателя Собрания депутатов Борис Полозов. Версия вице-спикера коснулась группирования районов в четырёх избирательных округах. «Разбивка, предложенная по Опочецкому району, фактически сечёт область с запада на восток пополам. Дедовичский район попадает в один округ с Опочецким при том, что между ними нет дороги напрямую», – аргументировал Борис Полозов.

Депутат, в чей округ всегда входит Опочка, предложил объединить в схеме родной район с Пушкиногорским и Себежским. Общая численность в этом случае будет составлять 36 529 избирателей. Дедовичский район в этом случае можно сгруппировать с Новоржевским и Островским (41 828 избирателей), Бежаницкий – с Пустошкинским, Невельским и Усвятским (39 736 избирателей), а Великолукский район – с Куньинским, Локнянским и Новосокольническим (42 579 избирателей).

Спикер областного парламента Александр Котов согласился, что вариант Бориса Полозова укладывается в параметры закона, но обратил внимание, что в этом случае появится не менее вытянутый округ, включающий Остров и Дедовичи, и он так же будет делить область с запада на восток. Похожая ситуация получится с округом, в который входят Усвяты и Бежаницы.

«Можно проверить через электронную систему, наверное, всё будет соответствовать. Но надо всё-таки определиться с каким-то одним вариантом и договариваться большинством, потому что общую позицию фракции нужно озвучить в четверг», – отметил Александр Котов и напомнил, что, в случае возникновения альтернативы, новую версию нужно будет направить коллегам из других фракций.

Посовещавшись, депутаты-единороссы всё-таки решили остановиться на первоначальном варианте. Руководитель фракции Виктор Антонов, подводя итог, подчеркнул, что у всех действующих депутатов могут быть свои предпочтения, связанные с исторически сложившимися территориями, но в ситуации полностью меняющейся схемы все находятся в равных условиях. «Будем работать с избирателями, убеждать, впереди всех ждёт процедура предварительного голосования, у всех равные шансы», – отметил вице-спикер.

8 октября руководители всех фракций и председатель областного Собрания депутатов соберутся в Избирательной комиссии, чтобы обсудить возможные варианты схемы округов. По предложению Александра Котова избирком подготовит к заседанию схему городских округов, наложенную на карту – что позволить получить более точное представление, где проходит граница.