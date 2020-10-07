«День убегает лошадиным скаком»: Фекла Запрядальница наступила по народному календарю

07:00, 07 октября 2020, ПАИ

7 октября отмечается память Феклы Иконийской — раннехристианской святой, почитаемой в лике равноапостольной, сообщает calend.ru.

Фекла родилась в Иконии (современная турецкая Конья) в семье богатых язычников. В 18 лет она обручилась со знатным юношей, но услышав проповедь апостола Павла, решила не выходить замуж, а посвятить себя служению Богу.



Ее жених, обескураженный таким решением, попросил правителя арестовать апостола по обвинению в том, что он «воспрещает девам вступать в брак». Фекла тайно посещала Павла, подкупая тюремных стражей своими драгоценностями. Когда об этом стало известно, обоих святых предали суду. Феклу возвели на костер, но внезапный дождь погасил пламя. Известно, что позже Фекла обратила в христианство свою мать. Сама же она дожила до 90 лет и умерла в пещере, скрываясь от языческих жрецов.



На Руси на Феклу женщины садились прясть, поэтому святую называли Запрядальницей. Мужчины же продолжали молотьбу, которую начинали с самого утра. Также справляли именины овина: хозяин собирал в нем всех работников и угощал их кашей. Вечером устраивали гулянья с песнями и играми.

Люди верили, что на Феклу все, что завяжешь, уже не развязать. Поэтому в этот день часто играли свадьбы. Считалось, что такой брак будет долгим и счастливым, а разлучить жену с мужем не удастся никому. Девушки гадали на замужество — несли в баню калач и ждали, кто прикоснется к руке. Если прикосновение было холодным — быть замужем за бедняком, если теплым — возьмет в жены человек состоятельный, а если никто красавицу за руку не взял — сидеть ей в девках.

С Феклы дни становились короче, ночи темнели. «День убегает лошадиным скаком», — говорили люди.



В этот день в последний раз ходили за белыми грибами. Если удавалось набрать боровиков, их подавали на стол: жарили с картошкой или пекли пироги. С особым удовольствием ели в этот день борщ. «На Феклу дергай свеклу», — говорили хозяйки, убирали овощ и сразу же готовили из него так любимый в народе суп. Старики загадывали детям загадки про свеклу: «Красный пан в яму упал»; «Лошадь в ограде, хвост на горе».