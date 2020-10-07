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Пропавшего год назад Алексея Никандрова разыскивают в Пскове

Пропавшего в октябре 2019 года 45-летнего Алексея Никандрова разыскивают в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

На вид пропавшему 45 лет, рост около 172-175 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальное, волосы тёмные, глаза карие, нос прямой, губы тонкие.

Мужчина был одет в черную бейсболку, зимнюю с красными полосками вдоль рукавов куртку, рубашку, синие джинсы, темные кроссовки 42-го размера.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Никандрова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.

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