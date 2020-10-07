Псковичка пыталась похитить сигареты на сумму в 6,5 тысячи рублей

10:48, 07 октября 2020, ПАИ

Жительницу Пскова задержали при попытке кражи сигарет из магазина. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

6 октября поступило сообщение из охраняемого магазина на улице Коммунальной. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и задержали 21-летнюю местную жительницу, которая похитила из торгового зала сигареты на сумму более 6500 рублей. Подозреваемая была передана сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.