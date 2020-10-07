0
13:03
Коронавирус подтвержден у 46 учащихся в Псковской области
12:59
Спортивными состязаниями отметили профсоюзы Пскова День коллективных действий
12:58
Instagram «спрячет» негативные комментарии
12:58
Школьников в Псковской области не собираются переводить на дистанционное обучение
12:50
Жительница Гдова должна своим детям 700 тысяч рублей алиментов
12:32
Теплая и пасмурная погода сохранится в Псковской области 8 октября
12:25
Великолукские школьники продолжают оставаться в больнице
Еще новости
Общество

Опоры моста через реку Ашевка возводят в Бежаницком районе

  • Возведение опор для будущего моста через реку Ашевка в Бежаницком районе
    Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  • Возведение опор для будущего моста через реку Ашевка в Бежаницком районе
    Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  • Возведение опор для будущего моста через реку Ашевка в Бежаницком районе
    Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  • Возведение опор для будущего моста через реку Ашевка в Бежаницком районе
    Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области
  • Возведение опор для будущего моста через реку Ашевка в Бежаницком районе
    Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» возводит опоры будущего моста через реку Ашевка в Бежаницком районе, на автомобильной дороге Успенское – Сопрыгино. Об этом сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Всего опор будет четыре. На всех них выполнено устройство двухрядного свайного фундамента, забетонирован монолитный железобетонный ростверк опор №3 и №4. Выполнены работы по устройству арматурного каркаса ростверка на опоре №1. На опоре №3 идет устройство арматурного каркаса стоек тела опоры.

Известно, что новый железобетонный мост будет трехпролетным. Его строят на месте старой переправы, которую в 2013 году смыло дождевым паводком. Полная длина сооружения составит около 50 метров. Мостовое полотно будет иметь две полосы движения и два прохода для пешеходов с перильным и барьерным ограждением. Сделают лестничные сходы (по одному с каждой стороны) и съезд с дороги Успенское — Сопрыгино.

В рамках реконструкции автомобильной дороги с мостом будет реконструировано 336 метров дорожного полотна. Заказчиком работ является Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»). На реконструкцию более 70 млн рублей было выделено из областного бюджета. Работы планируют завершить до 31 августа 2021 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Коронавирус подтвержден у 46 учащихся в Псковской области
07 октября 2020
Коронавирус подтвержден у 46 учащихся в Псковской области
Спортивными состязаниями отметили профсоюзы Пскова День коллективных действий
07 октября 2020
Спортивными состязаниями отметили профсоюзы Пскова День коллективных действий
Instagram «спрячет» негативные комментарии
07 октября 2020
Instagram «спрячет» негативные комментарии
Школьников в Псковской области не собираются переводить на дистанционное обучение
07 октября 2020
Школьников в Псковской области не собираются переводить на дистанционное обучение
Жительница Гдова должна своим детям 700 тысяч рублей алиментов
07 октября 2020
Жительница Гдова должна своим детям 700 тысяч рублей алиментов
Теплая и пасмурная погода сохранится в Псковской области 8 октября
07 октября 2020
Теплая и пасмурная погода сохранится в Псковской области 8 октября
Великолукские школьники продолжают оставаться в больнице
07 октября 2020
Великолукские школьники продолжают оставаться в больнице
Формат торжественных мероприятий в великолукских школах поменяют из-за ЧП на линейке
07 октября 2020
Формат торжественных мероприятий в великолукских школах поменяют из-за ЧП на линейке

Идет загрузка...