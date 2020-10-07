Опоры моста через реку Ашевка возводят в Бежаницком районе

11:41, 07 октября 2020, ПАИ



Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области



Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области



Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области



Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области



Фото: Комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области









Подрядная организация ООО «Автомобильные дороги Пскова» возводит опоры будущего моста через реку Ашевка в Бежаницком районе, на автомобильной дороге Успенское – Сопрыгино. Об этом сообщает комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Всего опор будет четыре. На всех них выполнено устройство двухрядного свайного фундамента, забетонирован монолитный железобетонный ростверк опор №3 и №4. Выполнены работы по устройству арматурного каркаса ростверка на опоре №1. На опоре №3 идет устройство арматурного каркаса стоек тела опоры.

Известно, что новый железобетонный мост будет трехпролетным. Его строят на месте старой переправы, которую в 2013 году смыло дождевым паводком. Полная длина сооружения составит около 50 метров. Мостовое полотно будет иметь две полосы движения и два прохода для пешеходов с перильным и барьерным ограждением. Сделают лестничные сходы (по одному с каждой стороны) и съезд с дороги Успенское — Сопрыгино.

В рамках реконструкции автомобильной дороги с мостом будет реконструировано 336 метров дорожного полотна. Заказчиком работ является Управление автомобильных дорог Псковской области (ГБУ ПО «Псковавтодор»). На реконструкцию более 70 млн рублей было выделено из областного бюджета. Работы планируют завершить до 31 августа 2021 года.