Благоустройство клумбы завершили на улице Герцена в Пскове

12:28, 07 октября 2020, ПАИ

В Пскове на улице Герцена завершили благоустройство клумбы. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В ОПС Псков 180022 на улице Герцена,16, отделением связи Псковской области выполнены работы по благоустройству клумбы.

Ранее глава Пскова Елена Полонская выезжала в округ №13 с целью контроля благоустройства городского пространства. В ходе выезда было выявлено скопление мусора на территории, прилегающей к почтовому отделению связи 180022 на улице Герцена, 16, а также ненадлежащее состояние клумбы и сломанные скамейки. В адрес директора почтового отделения было направлено письмо с требованием организовать работы по наведению порядка на территории.

Согласно правилам благоустройства, владельцам объектов благоустройства необходимо обеспечивать надлежащее содержание и своевременную уборку своей прилегающей территории: стационарные объекты - 10 м по периметру, нестационарные торговые объекты - пять метров по периметру. Владельцы (арендаторы) объектов благоустройства обязаны обеспечить содержание отведенных и прилегающих территорий в чистоте и порядке, надлежащем санитарном состоянии, недопущение захламления и загрязнения бытовым и строительным мусором.