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Общество

Instagram «спрячет» негативные комментарии

Фото pixabay

Instagram завил, что будет бороться с оскорблениями в социальной сети и «прятать» негативные комментарии к постам. Об этом сообщает РИА Новости.

Приложение Instagram решило создать такую опцию, чтобы сократить число случаев издевательств и оскорблений в социальной сети. Также сайт компании уточняет, что удаляться скрытые сообщения не будут.

«В последние несколько дней мы начали тестировать новую функцию, которая будет скрывать комментарии, похожие на те, о которых сообщали (пользователи, как о неуместных. – Ред.). Из исследований мы знаем, что, несмотря на то, что люди не хотят подвергаться воздействию негативных комментариев, они выступают за большую прозрачность в вопросе о том, какие комментарии скрываются. Чтобы увидеть (эти. – Ред.) комментарии, вы можете нажать «посмотреть скрытые комментарии»», - рассказывается в заявлении Instagram.

В рамках политики по уменьшению степени агрессии Instagram планирует ввести еще и дополнительное предупреждение для пользователей, которые постоянно публикуют  потенциально оскорбительные комментарии.

Предлагается, чтобы перед тем, как опубликовать оскорбительный комментарий, пользователь видел всплывающее сообщение от Instagram о том, что  это может нарушать правила соцсети. Если пользователь все-таки решится размещать свой комментарий, то Instagram также предупредит о возможности скрытия комментария.

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