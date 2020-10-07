Лабораторию паразитологии и эпидемиологии оборудовали в ПсковГУ

13:53, 07 октября 2020, ПАИ

На базе Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ открылась новая современная учебная лаборатория паразитологии и эпидемиологии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Ресурсы лаборатории будут использоваться для научных исследований преподавателей и аспирантов. В частности, новая лаборатория позволит учёным заниматься исследованиями, связанными с изучением теоритической и практической паразитологии в рамках индивидуальных проектов и грантов совместно с организациями РАН и ведущими вузами России.

Совместно с Центром гигиены и эпидемиологии специалисты ПсковГУ будут осуществлять мониторинговые исследования, связанных с фауной, биологией и экологией животных–переносчиков заболеваний, опасных для человека, и хозяйственно важных животных. Лабораторное оборудование позволит также проводить анализ паразитарной и эпидемиологической обстановки в Псковской области с целью выработки предложений по прогнозированию и предотвращению связанных с паразитарными инфекциями эпидемий среди животных.

Ресурсы новой лаборатории будет открыты и для обучающихся. Студенты медицинского и естественно-географического факультетов смогут проводить на её площадке учебные исследования. Директор Института медицины и экспериментальной биологии ПсковГУ Нина Бугеро также отмечает, что в лаборатории студенты смогут работать по темам курсовых и выпускных квалификационных работ связанных с проблемами паразитологии, эпидемиологии и профилактики паразитарных заболеваний, а также выполнять работы совместно с научными подразделениями РАН и организациями здравоохранения.