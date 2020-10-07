Русский театр драмы из Абхазии привезет в Псков два спектакля

15:22, 07 октября 2020, ПАИ

В ноябре Русский театр драмы имени Фазиля Искандера из столицы Абхазии – города Сухума – представит псковичам два спектакля: комедию «Кьоджинские перепалки» и трагедию «Кровавая свадьба». Визит абхазского театра в Псков стал возможен благодаря зарубежной программе проекта «Большие гастроли», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского драмтеатра.

Директор театра Ираклий Хинтба – в прошлом абхазский политик и дипломат – стремится приглашать на постановки лучших режиссеров из разных стран. И в первую очередь – из России.

В частности, 5 ноября в 19:00 абхазы представят на сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина комедию венецианского драматурга Карло Гольдони «Кьоджинские перепалки» (режиссер Александр Коручеков).

Продолжительность спектакля: 2 часа 20 минут с антрактом. Спектакль идет на русском языке.

6 ноября на сцене Псковского театра представят спектакль театра Искандера «Кровавая свадьба» по трагедии Федерико Гарсиа Лорки.

Как отмечал директор театра Ираклий Хинтба, постановка петербургского режиссера Марии Романовой не сводится к этнографии или сельской мелодраме. «На мой взгляд, Мария пошла наиболее правильным путем, путем чувственным, символическим, мифологическим, образным, эмоциональным, визуально поэтическим, по пути красоты, подлинных чувств и страстей. Это не испанщина, которая связана с гитарой и фламенко. При этом поэзия спектакля абсолютно ясна и очень сильно воздействует на зрителя. Это не та трагедия, к которой мы привыкли. Это совершенно другая стилистика», – подчеркнул Ираклий Хинтба (цитата по изданию «Нужная газета»).

Премьера спектакля состоялась 10 июля этого года, и вот премьерная «Кровавая свадьба» уже в Пскове. Продолжительность спектакля: 2 часа 40 минут с антрактом. Спектакль также идет на русском языке.