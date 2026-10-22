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Культура

«Минкульт»: режиссёр Александр Савчук – о виниле, спектаклях и автофикшене

Режиссёр, основатель независимого театра Lusores Александр Савчук стал гостем программы «Минкульт» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 22 октября.

В эфире он расскажет о необычных спектаклях и о том, как винил, кассеты и книги становятся инструментом исследования недавнего прошлого – и нас самих. Также речь пойдёт о том, почему жанр спектакля обозначен как «бутлег», и об автофикшене: где заканчивается документальная правда и начинается вымысел. Отдельная тема – о чём сегодня говорит со зрителями современный театр.

Об этом и многом другом – в программе «Минкульт».

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