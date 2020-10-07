Профилактический рейд МЧС по пожарной безопасности в частных домах прошел в Пскове

18:19, 07 октября 2020, ПАИ

7 октября сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Пскову провели профилактический рейд по предотвращению пожаров в частном секторе по улицам Ветряная и Старотекстильная. Об этом сообщает МЧС России по Псковской области.

В ходе рейда проведены профилактические беседы с гражданами по вопросам соблюдения норм и правил пожарной безопасности при эксплуатации печного, газового и электрооборудования, о недопущении детской шалости с огнем, о запрете разведения костров и сжигания мусора.

Распространены памятки о действиях при возникновении пожара и листовки о мерах пожарной безопасности. Также до граждан доведена информация с телефонными номерами вызова экстренных оперативных служб.

Мероприятия проведены со строгим соблюдением санитарно-гигиенических мер в связи с ограничениями, связанными с карантинными мероприятиями по нераспространению коронавирусной инфекции (COVID-19).