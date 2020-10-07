Более 1300 пачек сигарет нашли псковские пограничники в вагонах с углем

21:46, 07 октября 2020, ПАИ

​

В Псковской области через границу нарушители пытались незаконно провезти сигареты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Псковской области, на железнодорожном пункте в Пыталово в вагонах с углем пограничники нашли патию табачной продукции.

В во время осмотра двух грузовых составов, следовавших на выезд из России, в трех полувагонах с углем, псковские пограничники совместно с сотрудниками таможни выявили дополнительные вложения, которые заметить было очень сложно. Некоторые свертки были укрыты в ребрах жесткости вагона, другие – засыпаны мелкофракционным грузом на глубину до полуметра.

Из тайников сотрудникам пограничного управления удалось изъять более 1300 пачек сигарет с акцизными марками иностранного государства.

Табачная продукция передана сотрудникам таможни для проведения экспертизы и принятия соответствующих процессуальных решений.