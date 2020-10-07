Великолучанин убил мужчину во время ссоры

21:56, 07 октября 2020, ПАИ

В Великих Луках следователи возбудили уголовное дело по факту убийства местного жителя. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе следственного комитета РФ по Псковской области, 7 октября в одном из домов нашли тело мужчины с ножевым ранением в грудь.

По версии следствия, к убийству причастен ранее судимый за совершение умышленного преступления хозяин дома. Во время конфликта он схватил нож и ударил потерпевшего в грудь. От полученного ранения мужчина скончался на месте преступления.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Подозреваемый задержан в процессуальном порядке.