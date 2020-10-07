В Псковской области открыли первый памятник штрафному батальону

23:47, 07 октября 2020, ПАИ

Памятник на месте массового дивизионного захоронения открыли сегодня в деревне Корзули Псковского района. Об этом сообщает ГТРК «Псков».

Здесь покоятся войны, погибшие при прорыве линии «Пантера». Это первый и единственный в регионе памятник штрафному батальону.

Памятник штрафбату установлен на границе деревень Уткино, Иваново и Погостище, где в годы войны сражались несколько штрафных батальонов и штрафных рот.

Инициаторами установки памятника стали участники специального проекта «Губернский автодесант» Олег Константинов и Игорь Тарасов. По их словам, открытие обелиска станет первой точкой интерактивного маршрута, который собираются здесь разработать.

Губернский десант начал работу на территории деревень Уткино, Погостище весной прошлого года. За это время они восстановили здесь три памятных знака. И вот в этом году было принято решение установить единственный в Псковской области и второй в Северо-Западе памятник штрафбатальону. Памятник сделали за полтора месяца. Он открывает так называемое малое кольцо ратной славы, которое может стать большой интерактивной площадкой для молодёжи. Во время открытия памятника школьники Москвинской школы оставили послание будущим поколениям — капсулу времени и завещали прочитать через 25 лет в 100-летие Победы над фашизмом.

«Это обелиск, отлитый по принципу колоколов, только из бетона. Мы сделали форму, сделали арматуру, закрепили. Целый месяц его держали в земле, потом, когда он застыл, мы его домкратом подняли, местные жители на технике помогли нам его поднять», - рассказал руководитель «Губернского автодесанта» Олег Константинов.