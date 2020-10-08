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Общество

Запретить концерты в кафе и барах до конца года предложили в Госдуме

В России предложили запретить проведение концертов в барах и кафе до конца 2020 года на фоне ухудшения ситуации с коронавирусом. О необходимости введения такого запрета заявил депутат Госдумы Евгений Федоров, пишет газета «Известия».

«В небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок, где одна часть питается, а другая исполняет песни, ― создаются условия, лишь способствующие распространению инфекции», - говорится в документе.

Из-за роста заболеваемости COVID-19 в России депутат предложил рассмотреть целесообразность введения запрета на организацию живых музыкальных концертов в помещениях, которые предназначены для оказания услуг общепита.

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