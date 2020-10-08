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Общество

Еще 37 жителей Псковской области заразились коронавирусом

Еще 37 жителей Псковской области заразились коронавирусом, сообщил в своем Instagram губернатор Михаил Ведерников. Общее число случаев заболевания с момента начала эпидемии достигло 5 855.

За прошедший день вылечились еще 28 пациентов. В общей сложности выздоровело 4 169 человек. 66 человек скончались от COVID-19.

«Сегодня заметный спад числа зараженных. Ваша дисциплина и ответственность помогают спасти жизни! Берегите себя и своих близких», - написал губернатор.

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