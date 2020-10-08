Восемь месяцев проведет в тюрьме стружанин за нетрезвое вождение

12:06, 08 октября 2020, ПАИ

Житель Стругокрасненского района получил 8 месяцев лишения свободы за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Стругокрасненского района.

Мужчина уже имел судимость за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда суд назначил ему штраф в 200 тысяч рублей. 24 июля 2020 года мужчина снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и катался по улицам поселка Струги Красные. Его остановили сотрудники полиции

Мужчина отказался выполнить законное требование сотрудников полиции пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Суд назначил жителю Стругокрасненского района наказание в виде 8 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.