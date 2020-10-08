0
12:46
Перевязанного нитками голубя обнаружили в Пскове
12:06
Восемь месяцев проведет в тюрьме стружанин за нетрезвое вождение
11:54
Весенние первоцветы распустились в октябре в Псковской области
11:25
Ускорить темпы строительства социального городка в Пскове поручил Михаил Ведерников
10:54
Выездная стажировка Минпромторга России проходит в Пскове
10:34
Какие вопросы задавали юристам псковичи на самоизоляции и зачем нужно «удаленное волонтерство» - в интервью Семена Никонова
10:31
Поддержка бизнеса и моногород Печоры — Андрей Михеев в эфире ПАИ-live
Еще новости
Общество

Восемь месяцев проведет в тюрьме стружанин за нетрезвое вождение

Фото pixabay

Житель Стругокрасненского района получил 8 месяцев лишения свободы за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в прокуратуре Стругокрасненского района.

Мужчина уже имел судимость за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения. Тогда суд назначил ему штраф в 200 тысяч рублей. 24 июля 2020 года мужчина снова сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и катался по улицам поселка Струги Красные. Его остановили сотрудники полиции

Мужчина отказался выполнить законное требование сотрудников полиции пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

Суд назначил жителю Стругокрасненского района наказание в виде 8 месяцев лишения свободы и штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на 3 года.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Готовы ли вы ездить на работу на велосипеде?
Проголосовать >>>

Перевязанного нитками голубя обнаружили в Пскове
08 октября 2020
Перевязанного нитками голубя обнаружили в Пскове
Восемь месяцев проведет в тюрьме стружанин за нетрезвое вождение
08 октября 2020
Восемь месяцев проведет в тюрьме стружанин за нетрезвое вождение
Весенние первоцветы распустились в октябре в Псковской области
08 октября 2020
Весенние первоцветы распустились в октябре в Псковской области
Ускорить темпы строительства социального городка в Пскове поручил Михаил Ведерников
08 октября 2020
Ускорить темпы строительства социального городка в Пскове поручил Михаил Ведерников
Выездная стажировка Минпромторга России проходит в Пскове
08 октября 2020
Выездная стажировка Минпромторга России проходит в Пскове
Поддержка бизнеса и моногород Печоры — Андрей Михеев в эфире ПАИ-live
08 октября 2020
Поддержка бизнеса и моногород Печоры — Андрей Михеев в эфире ПАИ-live
Еще 37 жителей Псковской области заразились коронавирусом
08 октября 2020
Еще 37 жителей Псковской области заразились коронавирусом
Более 500 упаковок нового препарата от коронавируса продали в аптеках России
08 октября 2020
Более 500 упаковок нового препарата от коронавируса продали в аптеках России

Идет загрузка...