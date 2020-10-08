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Общество

Выездная стажировка Минпромторга России проходит в Пскове

Фото ПАИ

8 октября в Пскове стартовала двухдневная выездная стажировка Минпромторга России. Она будет проходить на территории областного центра на протяжении двух дней, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обратился к присутствующим с приветственным словом в режиме ВКС.

«Хочу выразить благодарность главе Минпромторга Денису Мантурову и всей команде министерства», – отметил губернатор.

Также глава региона подчеркнул, что Минпромторг курирует и поддерживает промышленность и экономику Псковской области. Губернатор добавил, что участие в стажировке Минпромторга России по программе «Федеральная практика» для регионов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа, принимают 150 человек.

«Я уверен, что это хорошая возможность узнать детали, инструменты промышленного комплекса», – подчеркнул Михаил Ведерников, пожелав плодотворной работы и приятного пребывания на территории Пскова, а также призвал участников эффективно использовать свои возможности.

Ранее проведение «Федеральной практики» анонсировала заместитель губернатора Нинель Салагаева.

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