Преимущества проведения стажировки Минпромторга в Пскове обозначила Нинель Салагаева

11:17, 08 октября 2020, ПАИ

Заместитель губернатора Нинель Салагаева обозначила преимущества проведения стажировки Минпромторга в Пскове в ходе пресс-подхода 8 октября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Нинель Салагаева рассказала, что неоднократно принимала участие в стажировках, которые проводил Минпромторг.

«Такие стажировки позволяют интенсивно в течение короткого промежутка времени углубиться, задать вопросы и напрямую пообщаться с коллегами», – отметила Нинель Салагаева.

Заместитель губернатора подчеркнула, что это эффективная стажировка и она полезна не только для чиновников Северо-Запада, но и для бизнеса, предпринимателей.

Нинель Салагаева также отметила, что Псковская область в текущем году получила беспрецедентную поддержку со стороны Минпромторга - 1 млрд 250 млн рублей на закупку автобусов, а также порядка 100 млн рублей на закупку автомобилей скорой помощи.

Заместитель директора департамента региональной промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Рустам Мингазов рассказал, что Минпромторг имеет специальную программу обучения для региона.

«Мы ежегодно объезжаем все округа и сегодня собрались в Северо-Западном федеральном округе, чтобы донести федеральные меры поддержки до региональных министров и бизнеса», – отметил Рустам Мингазов.

Отвечая на вопрос, почему именно Псковская область была выбрана для проведения федеральной практики, Мингазов добавил, что губернатор Михаил Ведерников вышел с обращением провести это мероприятие.

«Учитывая теплое отношение нашего министра к Псковской области, мы не раздумывая приняли решение провести это мероприятие именно здесь», – добавил Рустам Мингазов.

Обучающее мероприятие проводят для того, чтобы министры, которые работают в регионах, знали о мерах поддержки федерального ведомства и помогали предпринимателям.

«У Минпромторга тоже силы не безграничны, мы не можем объехать все предприятия и рассказать о всех мерах поддержки, для этого существуют региональные министерства промышленности», – подчеркнул Мингазов.