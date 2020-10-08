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Общество

Ускорить темпы строительства социального городка в Пскове поручил Михаил Ведерников

Фото Дарьи Хватковой

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил обеспокоенность крайне низкими темпами строительства социального городка в Пскове во время рабочего совещания по вопросам строительства объекта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, глава региона поручил ускорить темп работ и организовать строительство в 2–3 смены.

«Есть проблемы с проектом, документами. Надо искать возможности для их решения, двигаться в сторону завершения работ. При этом все спорные вопросы должны решаться не днями и неделями, а в течение нескольких часов», подчеркнул Михаил Ведерников.

Генеральный директор ООО «Псковстройпроект» Дмитрий Назаров рассказал, что проблемы на объекте возникают не только с документами, но и материалами. В частности, с поставками камня.

«Сначала опирались на местных производителей, но их продукция не прошла экспертизу. Пришлось искать другого поставщика. Работы затянулись. Сейчас материал на стройплощадку доставлен. И на этой неделе к 50 специалистам, которые сейчас трудятся на объекте, добавятся еще 10 каменщиков», сообщил Дмитрий Назаров.

Фото: пресс-служба администрации Псковской области

В настоящее время в построенные корпуса подается отопление. В плановом порядке проводится прокладка электрических сетей на объектах, прорабатывается вопрос поставки лифтов. В ближайшее время будут проведены работы по вертикальной планировке участка, а затем и работы по благоустройству территории.

Председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов в свою очередь обратил внимание, что на площадке некоторые работы и процессы могут вестись параллельно.

Михаил Ведерников согласился с замечанием Сергея Грахова и поручил максимально запараллелить работы на объекте, а также увеличить число специалистов по всем направлениям.

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