Водитель легковушки попал в больницу после столкновения с трактором в Опочецком районе

11:34, 08 октября 2020, ПАИ

В Опочецком районе в водитель автомобиля попал в больницу после столкновения с трактором. Авария произошла в ночь на 8 октября, пишет газета «Красный маяк».

В 01:20 возле деревни Маврино Опочецкого района водитель легкового автомобиля врезался в стоящий трактор. Водитель получил травмы и был доставлен в Опочецкую межрайонную больницу.

Известно, что на данном участке проводятся дорожные работы. С помощью светофоров организовано реверсивное движение транспорта. В Пскове на перекрёстке произошло столкновение двух автомобилей.