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Общество

Более 230 заявок на получение «нулевых» кредитов одобрили в Псковской области

Андрей Михеев

В Псковской области одобрили более 230 заявок на получение «нулевых» кредитов. Об этом рассказал председатель регионального комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев в эфире проекта ПАИ-live 8 октября.

«По нулевым кредитам по состоянию на 1 октября было одобрено 234 заявки, - рассказал Андрей Михеев. - После того, как появилась программа двух процентов - кредит на восстановление бизнеса — этот продукт стал интересен, как самим банкам, так и бизнесу». Число одобренных заявок по таким кредитам гораздо больше — больше тысячи.

По словам Андрея Михеева, не все смогли получить кредиты.

«Мы вместе с Центробанком наладили в еженедельном режиме мониторинг, - отметил спикер. - Мы и сами банки опрашивали, и банк тоже давал свою информацию, как регулятор, который надзирает за этой сферой».

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