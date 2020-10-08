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Общество

Перевязанного нитками голубя обнаружили в Пскове

Фото: Ярослав Михайлов

В Пскове обнаружили перевязанного нитками голубя. Об этом сообщил очевидец в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

По словам местного жителя, перевязанный нитками голубь находится на улице Роза Люксембург в Пскове. Нитки от птицы идут к одному из балконов.

Фото: Ярослав Михайлов

В комментариях местные жители всерьез начали волноваться за птицу и утверждают, что птица могла запутаться и её следует освободить. Некоторые предположили, что голубь может быть домашний, и был привязан для того, чтобы не улетел далеко.

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