Перевязанного нитками голубя обнаружили в Пскове

12:46, 08 октября 2020, ПАИ

В Пскове обнаружили перевязанного нитками голубя. Об этом сообщил очевидец в группе «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте».

По словам местного жителя, перевязанный нитками голубь находится на улице Роза Люксембург в Пскове. Нитки от птицы идут к одному из балконов.

В комментариях местные жители всерьез начали волноваться за птицу и утверждают, что птица могла запутаться и её следует освободить. Некоторые предположили, что голубь может быть домашний, и был привязан для того, чтобы не улетел далеко.