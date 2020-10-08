По просьбам жителей в Гдовском районе отремонтировали дорогу

16:02, 08 октября 2020, ПАИ

В деревне Чернево Гдовского района на автомобильной дороге Заполье — Гдов по просьбам жителей заменили асфальтобетонное покрытие. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации Псковской области.

Работу провел «Псковавтодор» на участке протяженностью 1,4 км. Управление автомобильных дорог выполнило фрезерование изношенного асфальта, укладку выравнивающего слоя, а затем — верхнего слоя покрытия. В общей сложности для этого использовали около 1,5 тысячи тонн асфальтобетонной смеси. Кроме того, полностью обновлена автобусная остановка: сделан заездной карман для автобусов, посадочная площадка, установлен бордюрный камень и новый автопавильон. На 50 % выполнено укрепление обочин песчано-гравийной смесью и асфальтогранулятом.

Как рассказали в Гдовском филиале «Псковавтодора», дорога не ремонтировалась более 30 лет и вызывала недовольство местных жителей. До конца октября все дорожные работы будут завершены, также будут установлены дорожные знаки согласно проекту организации дорожного движения.