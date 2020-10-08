Проект нового деления Псковской области на округа согласовали все парламентские партии

13:53, 08 октября 2020, ПАИ

Проект схемы округов, по которой пройдут выборы в следующий созыв областного Собрания депутатов, согласован с парламентскими фракциями и в ближайшее время поступит на рассмотрение законодательного органа. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов, решение было принято коллегиально на встрече избирательной комиссии региона с представителями политических партий и муниципалитетов.

По словам председателя избирательной комиссии Игоря Сопова, представленный на обсуждение проект является наиболее приемлемым из всех предложенных системой ГАС «Выборы».

«Мы выбрали вариант, который соответствовал бы целостности территории, количеству избирателей, компактности проживания, логике объединения районов. Этот вариант мы направили на обсуждение во фракции областного Собрания, в города Псков и Великие Луки», - сообщил Игорь Сопов.

Муниципалитеты в ответ прислали предложения по перераспределению двух участковых избирательных комиссий в Пскове и по уточнению границы в Великих Луках, исключающему деление улицы на части. «Замечания мы учли, нашли консенсус, на сегодня у нас есть одобрение по нарезке округов. Вопросов не возникает», - подытожил эту часть работы руководитель избиркома.

Четыре политические партии – «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» – поддержали предложенный проект схемы без замечаний. «Яблоко» направило в избирком три альтернативных варианта, но все они были отклонены по причине численного несоответствия избирателей в получившихся округах.

Псковские округа, как и прежде, получат первые четыре номера, следующие два – великолукские, далее нумерация будет двигаться с севера на юг: округ №7 объединит Гдовский и Псковский районы, №8 – Дновский, Стругокрасненский, Плюсский и Порховский, №9 – Новоржевский, Островский и Пушкиногорский, №10 – Красногородский, Палкинский, Печорский и Пыталовский, №11 – Бежаницкий, Дедовичский, Локнянский и Опочецкий, №12 – Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский, №13 – Невельский, Пустошкинский и Себежский районы.

«Если других предложений и дополнений не будет, можно взять этот вариант схемы и нумерации за основу. По результатам сегодняшнего совещания мы наметили на завтра заседание избирательной комиссии Псковской области, где объединим все предложения и направим проект постановления в Собрание. Окончательное решение по нарезке округов примут депутаты на сессии», - сообщил собравшимся Игорь Сопов.

Председатель областного Собрания депутатов Александр Котов поблагодарил руководителей фракций за четкую организацию работы с предложенной схемой, за высказанную позицию и замечания – даже те, которые по разным причинам не удалось учесть.

«Обсуждения прошли, у представленного проекта есть поддержка. Если мы сейчас договариваемся о том, что существенных замечаний нет и корректировке этот проект подвергаться не будет, можно планировать рассмотрение вопроса на сессии 29 октября – сроки требуют от нас утверждения новой схемы в 30-дненвный срок после внесения изменений в Устав», - напомнил Александр Котов.

Спикер подчеркнул, что утверждение новой схемы за год до предстоящих выборов дает возможность всем политическим партиям подготовиться к кампании.

«Будут понятны правила игры для всех участников избирательного процесса. Мы специально стараемся сделать все заранее – чтобы не в последний момент условия менялись, когда на носу избирательная кампания, чтобы каждая политическая партия могла подготовиться к предстоящим выборам в Псковское областное Собрание депутатов», - подчеркнул Александр Котов и поблагодарил Избирательную комиссию за работу по подготовке проекта схемы и сопровождение ее обсуждения в парламентских фракциях.

Напомним, новую схему деления Псковской области на округа избирательная комиссия подготовила по поручению председателя областного Собрания Александра Котова после принятого парламентом решения о сокращении количества депутатов с 44 до 26. Новая схема включает не 22 округа, как это было с первого созыва областного Собрания, а 13. Количество округов в городах также сокращается: Псков будет поделен на четыре части, а Великие Луки - на две.